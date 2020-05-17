В Верховной раде исключили возможность новой попытки признать Россию агрессором

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков исключил возможность нового голосования за обращение к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом "усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины". Об этом спикер сообщил в интервью "Радио Свобода" в субботу вечером.

"К сожалению, нет такого механизма, как переголосование постановления. В этом парламенте ни разу ни один законопроект или постановление два раза на голосование не ставились. Я считаю, что это не соответствует регламенту. Я не буду ставить на повторное голосование, находя какие-то аргументы, что кто-то не успел, кто-то не проголосовал", - отметил Разумков.

По его мнению, отказ Рады поддерживать указанное постановление отражает настроения общества.

13 мая украинский парламент не поддержал проект постановления об обращении Рады по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов. В проекте постановления, поданном народным депутатом фракции "Слуга народа" Александром Мережко, в частности, предлагалось напомнить миру, что в 2014 году впервые после окончания Второй мировой войны в Европе одно государство - член ООН оккупировало и осуществило попытку аннексии части территории другого суверенного государства - члена ООН. В документе подчеркивается, что это является тягчайшим международным преступлением против мира и безопасности человечества и международного правопорядка и неизбежно напоминает о трагических событиях, которые происходили в Европе более 80 лет назад.

Госпереворот на Украине

После переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

В январе 2015 года Верховная рада приняла постановление, которым признала Россию "страной-агрессором". Украина также неоднократно принимала решения о введении в отношении России, ее граждан и компаний, различного рода санкций.