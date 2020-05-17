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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что пришло время для аннексии палестинских территорий

На Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине должен быть распространен израильский суверенитет, отметил премьер-министр еврейского государства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху EPA-EFE
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© EPA-EFE

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, представляя в воскресенье в Кнессете (парламенте) сформированное им по итогам выборов 2 марта 35-е правительство Израиля, что время для аннексии палестинских территорий в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине пришло.

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"Вот правда: эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить [на них] израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма", - заявил он на специальном заседании Кнессета, которое транслирует в прямом эфире парламентский канал израильского телевидения.

35-й кабмин еврейского государства сформирован на основе коалиционного соглашения между партией "Ликуд" Нетаньяху и партией "Кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. Премьерами в соответствии с документом будут поочередно по 18 месяцев Нетаньяху и Ганц. Соглашение между политиками позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега Иордана в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа после 1 июля 2020 года.

В новом кабинете, который должен быть приведен к присяге в воскресенье, будет 36 министерских портфелей. Он станет крупнейшим в истории Израиля.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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В новом правительстве будет 36 министерских портфелей, сообщил премьер-министр
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