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Парламент Израиля утвердил состав нового правительства

Спикером израильского парламента избран Ярив Левин
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© EPA-EFE

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Кнессет (однопалатный парламент) утвердил в воскресенье состав 35-го коалиционного правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху. За доверие новому кабинету высказались 73 из 120 депутатов, после чего Нетаньяху и его партнер по коалиции Бени Ганц принесли премьерскую присягу. Специальное заседание Кнессета транслируется парламентским каналом израильского телевидения.

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В настоящий момент в Кнессете проходит церемония приведения к присяге министров. Они по одному поднимаются на трибуну парламента и произносят слова клятвы. Заседание проходит в соответствии с указаниями Минздрава, направленными на предотвращение распространения коронавируса. Депутатов в зале разделяют пустые кресла, а их лица, когда они не выступают, закрыты медицинскими масками.

В соответствии с коалиционным соглашением партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" Нетаньяху будет занимать пост премьера до середины ноября 2021 года, после чего эта должность в рамках ротации перейдет к Ганцу.

Представитель партии "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Ярив Левин избран спикером Кнессета (парламента) 23-го созыва. За назначение Левина спикером проголосовал 71 из 120 депутатов. На этом посту он сменил главу блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, который станет министром обороны, а также премьером в рамках ротации в 35-м правительстве еврейского государства.

Заседание в Кнессете проходит в соответствии с указаниями Минздрава, направленными на предотвращение распространения коронавируса. Депутатов в зале разделяют пустые кресла, а их лица закрыты медицинскими масками.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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