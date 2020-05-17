МИД Ирана предостерег США от преследования танкеров, идущих в Венесуэлу

ТЕГЕРАН, 17 мая. /ТАСС/. Заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

"Заместитель главы МИД предупредил, что на любого рода угрозы в отношении иранских судов незамедлительно последует решительная реакция со стороны Ирана, а ответственность за это ляжет на правительство США", - говорится в заявлении. Посол Швейцарии, в свою очередь, пообещал немедленно передать эти слова представителям американской администрации.

Кроме того, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В нем он подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности, свободу судоходства". "Зариф напомнил Вашингтону об ответственности в случае любого рода незаконных действий и о праве иранской стороны принять необходимые и соразмерные шаги для противостояния угрозам", - отметила пресс-служба.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международных норм и прав граждан республики. Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя американской администрации, что Вашингтон рассматривает возможность применения мер в отношении Тегерана за поставки топлива Каракасу.