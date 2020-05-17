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Пандемия коронавируса нового типа

Эстония запретила полеты в страны с высокой заболеваемостью коронавирусом, включая Россию

Ограничения будут действовать до 7 июня, после чего будут либо продлены, либо отменены

ТАЛЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Правительство Эстонии ввело запрет на полеты в страны с высоким риском заболевания коронавирусом, включив в этот список и Россию. Соответствующее распоряжение в воскресенье подписал министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас.

Как сообщила пресс-служба министерства, запрет, который введен на полеты из Эстонии в Россию, Бельгию, Великобританию, Данию, Турцию и Швецию, вступает в силу 18 мая. Также с 24 мая будут запрещены полеты из Эстонии в Белоруссию. Указанные ограничения будут действовать до 7 июня, после чего будут либо продлены, либо отменены.

Как сообщили в министерстве экономики и инфраструктуры порталу ERR, эти ограничения могут применяться ко всем авиакомпаниям, вылетающим из Таллина в страны, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает 25 человек на 100 тыс. жителей.

Общее число заразившихся в Эстонии составляет 1 774, умерли 63 человека. С 13 марта в стране введен режим чрезвычайного положения в связи с пандемией, он действует до 17 мая. В субботу кабинет министров одобрил решение об отмене с 18 мая режима чрезвычайного положения.

Теги
ЭстонияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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