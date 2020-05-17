Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ответ на критику, прозвучавшую в адрес действующей американской администрации со стороны бывшего президента США Барака Обамы, обвинил последнего в некомпетентности.

Обама в субботу выступил с видеобращением к выпускникам 78 американских колледжей и университетов. Экс-глава Белого дома, в частности, заявил, что пандемия коронавируса нового типа продемонстрировала, что нынешнее руководство США не отдает себе никакого отчета в последствиях своих действий.

"Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным", - сказал Трамп журналистам в воскресенье на Южной лужайке Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать слова Обамы. При этом Трамп отметил, что не видел выступление своего предшественника.

Газета The New York Times расценила обращение экс-президента как выпад в адрес администрации республиканца Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами в США. Демократ Обама после истечения срока президентских полномочий в январе 2017 года в целом избегал публичной критики решений своего преемника. Одним из исключений стал план действий Белого дома, призванный купировать распространение вызываемого коронавирусом заболевания, по числу которых страна занимает первое место в мире.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники среди советников американского лидера неделю назад сообщала, что Трамп действительно встревожен тем, что вторая вспышка коронавируса, ожидаемая специалистами осенью, может нанести ущерб его репутации и помешать переизбранию на ноябрьских выборах. В частных разговорах, по информации издания, Трамп "изо всех сил пытается понять", как все внезапно изменилось: от уверенности в переизбрании к пониманию того, что он проигрывает по популярности Джозефу Байдену. По данным советников главы государства, бывший вице-президент Байден опережает Трампа даже по опросам, проводимым избирательной кампанией самого республиканца.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.