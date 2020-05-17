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Ереван опроверг сообщения, что дед Пашиняна воевал против Красной армии

Некоторые российские СМИ опубликовали непроверенные материалы, указала пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Публикации в ряде российских интернет-изданий о том, что дед премьера-министра Армении Никола Пашиняна воевал в годы Великой Отечественной войны против Красной армии, являются лживыми и преследуют политические цели. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря главы армянского правительства Мане Геворкян, опубликованном в официальном Telegram-канале МИД республики.

"Распространение подобной лживой информации, порочащей память ветерана, сражавшегося за свободу родины, особенно в год юбилея Великой Победы, является вопиющим кощунством", - отметила она.

По словам Геворкян, "тот факт, что за основу были взяты данные, не прошедшие детального изучения на предмет достоверности, говорит либо о халатном отношении, либо об ангажированности данных публикаций". "Мы сожалеем, что, некоторые российские СМИ опубликовали непроверенные материалы подобного рода с использованием риторики, которая умышленно распространяется определенными кругами в сугубо политических целях".

Пресс-секретарь премьера добавила, что "анализ каналов распространения указывает на то, что инициаторы данной фальсификации преследуют цель вбить клин в армяно-российское братство". Геворкян особо отметила, что дедом премьера Армении является Пашинян Никол Аракелович, а не "некий Николай Вартанович Пашинян", имя которого упоминается в публикациях. "Глава правительства на своей странице в Facebook опубликовал фотографию своего деда с надписью "Пашинян Никол Аракелович". Его также можно найти в базе данных Минобороны России в воинском звании сержанта Красной Армии", - подчеркнула она.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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