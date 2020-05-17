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В Нигерии задержан самолет британской авиакомпании Flair Aviation

Экипаж обвиняют в нарушении условий полета

ПРЕТОРИЯ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Нигерии задержали самолет британской авиакомпании Flair Aviation и его экипаж по обвинениям в нарушении условий полета. Об этом сообщила в воскресенье нигерийская газета Vanguard со ссылкой на министра авиации Нигерии Хади Сирика.

"Самолет авиакомпании Flair Aviation задержан за нарушение запрета на полеты коммерческих рейсов в нигерийском воздушном пространстве, введенного в связи с пандемией нового коронавируса", - заявил министр.

Авиакомпания Flair Aviation получила разрешение на полеты в Нигерию только для выполнения гуманитарных рейсов. Однако вместо этого, по словам нигерийских властей, совершала коммерческие полеты. Сейчас ведется допрос экипажа.

Нигерия закрыла свое воздушное пространство в связи с пандемией нового коронавируса в марте. Президент страны Мухаммаду Бухари 6 мая продлил действие этого запрета еще на четыре недели.

Теги
НигерияВеликобританияБухари, Мухаммаду
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