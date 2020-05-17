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Духовный лидер Ирана считает, что войска США будут вынуждены покинуть Ирак и Сирию

Как заявил Али Хаменеи, "США - страну и режим - ненавидит значительная часть мира"

ТЕГЕРАН, 17 мая. /ТАСС/. Силы США будут вынуждены покинуть территорию Ирака и Сирии. Об этом в воскресенье заявил духовный лидер и руководитель страны Али Хаменеи.

"Американцы откровенно заявляют, что их военные силы размещены в Сирии, потому что там находится нефть. Конечно, и в Сирии, и в Ираке они не останутся, - цитирует его агентство Tasnim. - Они должны покинуть [эти страны], и их, без сомнения, заставят это сделать".

По его словам, "несмотря на огромные средства, которые на протяжении многих лет американцы выделяли, чтобы создать положительные образ, сегодня США - страну и режим - ненавидит значительная часть мира".

Ограниченный контингент ВС США находится на территории Сирии с 2015 года. В Ираке американские войска выполняют различные задачи с начала вооруженного конфликта в 2003 году.

Теги
СШАИранИракСирияХаменеи, Али
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