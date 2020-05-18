NBC: уволенный генинспектор Госдепа США проверял, как Помпео обращался с подчиненными

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Увольнение Стивена Линика с должности генерального инспектора Госдепартамента США связано с проверкой данных о том, что госсекретарь Майкл Помпео злоупотреблял своим положением, заставляя подчиненного выгуливать собаку и забирать вещи из чистки. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания NBC со ссылкой на источники в Конгрессе.

Источники относятся к кругу лиц, в обязанности которых входит выяснение всех разбирательств, которые Линик мог вести в отношении Помпео. Одно из таких разбирательств касается некоего помощника в аппарате Госдепартамента, которого начальник внешнеполитического ведомства вынуждал выполнять его личные поручения, выходящие за рамки прямых служебных обязанностей. В том числе речь идет о выгуле собаки, заказе столика в ресторанах для Помпео с супругой и доставке вещей из химчистки.

NBC также узнала о другой жалобе схожего свойства, поступившей ранее генинспектору Госдепартамента. Автор жалобы утверждал, что Помпео держит своих охранников на положении слуг.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в воскресенье в интервью телекомпании CBS выразила мнение о незаконности решения президента США Дональда Трампа уволить Линика. О своем намерении уволить генинспектора Трамп сообщил в письме, направленном Пелоси в пятницу. Согласно законодательству, администрация должна уведомлять Конгресс за 30 дней о снятии с должности инспекторов, выполняющих надзорные функции при ведомствах.

В субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что уволить Линика рекомендовал госсекретарь, а президент дал на это согласие. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) сообщил о том, что намерен детально изучить обстоятельства увольнения Линика. По словам Энгела, законодатели предполагают, что Помпео рекомендовал снять Линика с занимаемой должности в связи с тем, что "генеральный инспектор открыл расследование относительно злоупотреблений самого госсекретаря".