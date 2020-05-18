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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Украина подготовила документы в арбитраж по инциденту в Керченском проливе

При этом в украинском МИД не стали называть размер компенсации, которую потребуют от России

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Заместитель главы МИД Украины заявил, что Киев успеет в положенный срок предоставить меморандум в международный арбитраж в попытке получить компенсацию от России из-за инцидента в Керченском проливе в 2018 году, в результате которого российскими пограничниками были задержаны украинские военные корабли и их экипажи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы находимся на финальной стадии согласования соответствующего меморандума", - сказал Евгений Енин в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос о работе над документом по инциденту в Керченском проливе для международного арбитража.

Дипломат отметил, что меморандум с украинскими аргументами будет подан в срок, который истекает 24 мая. "Мы не просто успеваем, мы уверенно подаем его в установленные судом сроки", - добавил замминистра.

"Безусловно, это вопрос компенсации как материальной, так и морального характера", - подчеркнул Енин. При этом он не стал называть размер компенсации, которую Украина намерена требовать от России.

Инцидент в Керченском проливе и арбитраж

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. Все 24 моряка возвратились на Украину в результате состоявшегося 7 сентября 2019 года между Москвой и Киевом взаимного освобождения и возвращения на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.

Украина 16 сентября 2016 года инициировала спор с РФ в международном арбитраже, созданном при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая права на природные ресурсы. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб, российская сторона эти обвинения отвергает.

В марте международный арбитраж отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между РФ и Украиной. Арбитраж постановил, что не обладает юрисдикцией, чтобы выносить решение по этому вопросу.

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УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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