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Силы ПНС Ливии заявили о полном контроле над авиабазой Эль-Ватыя под Триполи

Сторонники Фаиза Сарраджа стремились выбить отряды ЛНА из этой стратегически важной базы с начала мая

ТАСС, 18 мая. Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, главой которого является Фаиз Саррадж, объявили об установлении полного контроля над авиабазой Эль-Ватыя, на которой до последнего времени находились войска Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом в понедельник сообщил ливийский телеканал Libya Alahrar, цитируя заявление командующего операциями сил ПНС в районе Триполи генерала Абдель Басыта Мервана.

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"Наши войска [ПНС] полностью взяли под контроль военную базу Эль-Ватыя", - указал генерал.

С начала мая выступающие на стороне ПНС формирования стремились выбить отряды ЛНА из стратегически важной базы Эль-Ватыя, расположенной в 100 км к юго-западу от Триполи. За этот период вооруженные отряды ПНС трижды пытались взять ее штурмом. Последняя атака была совершена около недели назад. Однако до последнего времени ЛНА удавалось отстоять свои позиции.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Теги
ЛивияСаррадж, ФаизХафтар, Халифа
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