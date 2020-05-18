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Пандемия коронавируса нового типа

В Китае считают, что пока рано начинать расследование причин появления коронавируса

В МИД республики отметили, что "самая главная задача на данный момент - сотрудничество и совместная борьба" с пандемией

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Власти КНР считают преждевременным проведение расследования причин появления и распространения коронавируса нового типа, пока пандемия не закончена. Главной задачей сейчас является совместная борьба с вирусом во всем мире, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Большое количество стран верят, что пандемия еще не закончена, и самая главная задача на данный момент - сотрудничество и совместная борьба [с вирусом]", - сказал он.

"Это незрело - начинать расследование немедленно", - указал Чжао Лицзянь. "Китай надеется, что все страны будут усиливать сотрудничество на научной основе, продвигать конструктивный диалог и улучшать всемирную систему здравоохранения", - резюмировал дипломат.

Как сообщило в понедельник издание The Australian со ссылкой на министра иностранных дел Австралии Марис Пейн, более 110 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств распространения коронавируса в мире. Первоначально предложение Канберры поддержали ключевые страны мира, включая Россию, Великобританию, Индию, Индонезию, Канаду, Новую Зеландию, Японию и все 27 государств - членов ЕС. Позднее к призыву присоединился ряд африканских стран, после чего общее количество государств, выступающих за проведение расследования, достигло 116.

Ожидается, что соответствующее решение стран найдет отражение в резолюции 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая начнется в полдень понедельника по женевскому времени (13:00 мск). В проекте резолюции, в частности, содержится требование "начать в самое ближайшее время <...> поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки" международных мер в борьбе с пандемией и действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в создавшейся ситуации.

Очередная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пройдет в формате видеоконференции. Участвовать в главном форуме ВОЗ приглашены министры из 194 государств - членов организации и представители ряда международных структур. Как сообщил в понедельник китайский МИД, председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью на церемонии открытия 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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