МИД КНР призвал США прекратить оказывать политическое давление на китайские СМИ

"В течение некоторого времени США придерживаются менталитета холодной войны, усиливая давление на китайские СМИ", - сказал он. По словам дипломата, ранее США "заставили китайские медиа регистрироваться в качестве иностранных миссий, сократили на 60 [число работающих на территории США китайских] журналистов, а также сократили продолжительность виз [журналистов КНР] до 90 дней".

По его словам, это серьезно повлияло на деятельность китайских СМИ в Соединенных Штатах, "оказало воздействие на межкультурный и межличностный обмен между двумя странами".

"Мы осуждаем такие действия. США несут ответственность за эту ситуацию, должны исправить свои ошибки и перестать оказывать политическое давление на китайских журналистов", - указал официальный представитель МИД КНР. "Если Соединенные Штаты продолжат идти по неверному пути, Китай будет вынужден принимать ответные меры. Как мы заявляли ранее, дела Гонконга - это внутренние дела Китая, ни у какого иностранного государства нет права в них вмешиваться", - резюмировал он.

В воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео призвал центральные власти Китая не вмешиваться в работу американских журналистов на территории специального административного района КНР Гонконга. В распространенном пресс-службой Госдепартамента заявлении говорилось, что китайское правительство якобы "угрожает препятствовать работе американских журналистов в Гонконге", однако о каких именно действиях Пекина идет речь, не уточнялось.

8 мая Министерство внутренней безопасности США сообщило об ужесточении визового режима для приезжающих работать в Соединенные Штаты китайских журналистов - американские власти будут выдавать им неиммиграционные визы категории I только на срок до 90 дней, но с возможностью продления. МИД Китая выразил США решительный протест за усиление давления в отношении китайских СМИ. 17 марта МИД Китая объявил о массовом отзыве аккредитации у журналистов американских газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, представителей которых обязали сдать пресс-карты. Эта мера была принята как ответный шаг на действия Госдепартамента, который решил сократить число китайских граждан, работающих в государственных СМИ КНР на американской территории, со 160 до 100.