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Пандемия коронавируса нового типа

Си Цзиньпин заявил, что Китай своевременно проинформировал ВОЗ о вспышке коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин AP Photo/Mark Schiefelbein
Описание
Председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo/Mark Schiefelbein

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Китай своевременно и без задержки проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавируса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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"Китая, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса", - сказал он.

Теги
КитайСи ЦзиньпинПандемия коронавируса нового типа
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