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Медведчук обвинил власти Украины в "ползучей" приватизации госземель

По мнению главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", новые законодательные инициативы являются "началом нового и, возможно, решающего для глобального капитала наступления на национальный суверенитет Украины"

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук обвинил украинскую власть в попытках добиться "ползучей" передачи иностранному капиталу государственных земель сельскохозяйственного назначения после того, как ей не удалось путем "блицкрига" закрепить законом условия для концентрации земли в руках крупнейших собственников. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном в понедельник на сайте партии.

Медведчук напомнил, что предложенный ранее президентом Украины Владимиром Зеленским и его сторонниками вариант закона о земле предусматривал возможность концентрации в руках одного владельца крупных массивов сельхозугодий площадью до 200 тыс. га. "В случае, если бы данная норма прошла второе чтение, в нашей стране уже были бы созданы невиданные в мировой практике тепличные условия для тотальной латифундизации сельскохозяйственных земель и тем самым были бы открыты шлюзы для массового обезземеливания украинских крестьян", - сказал глава политсовета ОПЗЖ.

Теперь украинская власть переходит "от блицкрига к ползучему поглощению", заявил Медведчук. В этой связи он указал на стремление сторонников Зеленского в Раде добиться принятия проектов законов № 3012 и № 3012-1. "Эти законопроекты объединяет то, что они фактически направлены на приватизацию земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций", - пояснил Медведчук.

По мнению главы политсовета ОПЗЖ, эти законодательные инициативы являются "началом нового и, возможно, решающего для глобального капитала наступления на национальный суверенитет Украины и на национальное богатство украинского народа". По словам Медведчука, выдвижение такого рода законопроектов сторонниками нынешнего президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко в Верховной раде свидетельствует об их желании "обеспечить законодательное оформление продажи земель государственной и коммунальной собственности и тем самым выполнить домашнее задание, которое им дал Джордж Сорос и его эмиссары в Украине".

Медведчук отмечает, что государственные и коммунальные земли, в том числе принадлежащие научным институтам, являются "наиболее ликвидными, наиболее лакомыми кусками украинской земли, поскольку они представлены целостными земельными массивам". Политик считает вероятным, что законопроекты о приватизации госземель будут приняты Радой. Он заявил, что ОПЗЖ будет выступать против принятия этих законов и вновь призвал к проведению на Украине референдума по вопросу о рынке земли. "Наши потомки не простят нам того, что мы не сохранили для них нашу главную ценность - благодатную украинскую землю", - заявил Медведчук.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичСорос, ДжорджЗеленский, Владимир Александрович
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