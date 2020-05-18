Посол Сирии в РФ назвал "медицинским терроризмом" мешающие поставкам лекарств санкции США

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Санкции США в отношении Сирии, которые препятствуют поставкам медицинских товаров и лекарств в арабскую республику, в условиях пандемии коронавируса являются "медицинским терроризмом". Об этом заявил в понедельник посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в ходе онлайн-конференции, приуроченной к международному дню Аль-Кудс.

"Санкции США против Сирии - это действия, противоречащие международному праву. Это происходит в тот момент, когда все страны мобилизованы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Таким образом, эти действия американцев сами по себе бесчеловечны. Сирия нуждается и в лекарствах, и в медицинских товарах, и в других средствах противодействия вирусу. Не получая такую помощь, мы являемся свидетелями нового вида терроризма - уже медицинского терроризма - в отношении людей, потому что отсутствие медикаментов ведет к гибели людей", - сказал посол.

Дипломат также призвал Всемирную организацию здравоохранения выступить против экономических рестрикций со стороны США.

По данным Минздрава, с 5 февраля в Сирии были помещены в специализированные карантинные центры 6 781 человек. В настоящий момент остаются под наблюдением 2 270 граждан, возвратившихся спецрейсами на родину за последние две недели. Среди них в субботу и воскресенье было выявлено 13 заразившихся коронавирусом. Всего с 22 марта в стране было инфицировано 58 граждан, при этом 36 вылечились, зафиксировано три летальных исхода.