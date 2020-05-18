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Пандемия коронавируса нового типа
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Эрдоган и Путин провели разговор по телефону

Стороны обсудили двусторонние отношения и региональные темы, включая ситуацию в Сирии, а также возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусом

АНКАРА, 18 мая. /ТАСС/. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в понедельник телефонные переговоры, обсудив возможности сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера. 

"В ходе состоявшихся сегодня в 14:30 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) переговоров были рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа и шаги, которые будет необходимо предпринять после эпидемии. Также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе Сирия", - говорится в распространенном коммюнике.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия коронавируса нового типа
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