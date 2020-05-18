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Пандемия коронавируса нового типа

Посол в Москве: Палестина ждет от РФ ответ по запросу о помощи для борьбы с коронавирусом

Речь идет о 20 тыс. тестов и другом оборудовании, указал Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Палестина ожидает от России ответ на просьбу о поставке в страну нового груза медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил в понедельник посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в ходе онлайн-конференции, приуроченной к международному дню Аль-Кудс (арабское название Иерусалима).

"Премьер-министр Палестины обратился к российскому руководству с просьбой помочь. Мы попросили 20 тыс. тестов и некоторое другое оборудование", - сказал он.

Посол добавил, что у Палестины с Россией сложились очень хорошие отношения. "Президент Владимир Путин в разговорах с Махмудом Аббасом подтвердил, что Россия по-прежнему поддерживает палестинский народ и выступает против планов аннексии палестинских территорий, как другие страны, в частности, Китай", - указал дипломат.

Ранее Палестина обратилась к Императорскому православному палестинскому обществу с просьбой о поставке примерно 1 тонны гуманитарной помощи.

По последним данным, в Палестине выявлено 555 заразившихся коронавирусом, четыре человека умерли, 445 - выздоровели.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияАббас, МахмудПандемия коронавируса нового типа
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