Глава офиса президента Украины указал на коррумпированных чиновников, мешающих реформам

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Команда президента Украины Владимира Зеленского сталкивается с сопротивлением коррумпированных чиновников "на всех уровнях". Как сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, такое мнение высказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Газета не указала, когда именно он выступил с этим заявлением.

"Наша принципиальная позиция вызывает крупномасштабное сопротивление со стороны коррумпированных чиновников на всех уровнях, - сказал он. - Но мы уверенно продвигаемся вперед к нашим целям".

"Я хочу, чтобы образ Украины как коррумпированной страны, как страны, которая не может рассматриваться в качестве равного партнера, ушел в прошлое", - заявил Ермак.

Высокопоставленные представители Украины утверждают, что полны решимости вести борьбу с коррупцией, отметила в этой связи The Wall Street Journal, сославшись на новое законодательство о банках и создание нового антикоррупционного суда. В то же время газета отметила, что со своих постов были сняты "хорошо себя зарекомендовавшие" руководители в таможенной и налоговой службах и один из украинских антикоррупционных активистов охарактеризовал это как "уход последних реформаторов". Со своей стороны Андрей Ермак заявил, что программы, предлагавшиеся этими чиновниками, не сработали и правительству необходимы люди с новыми идеями.