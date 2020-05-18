В Молдавии оппозиция намерена инициировать процедуру импичмента президента

На видеозаписи, по мнению депутата, видно, что Плахотнюк в июне прошлого года пытался передать президенту пакет, в котором якобы были деньги. Додон, со своей стороны, отрицает, что брал их у Плахотнюка, он обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование этой публикации, которую считает компометирующей. "То, что показано, очень серьезно - мы детально изучим это видео. Ждем, чтобы в прокуратуре дали ответ по поводу этих обвинений. После технического анализа видеофайла мы в соответствии с положениями Конституции предпримем действия по отстранению президента от должности", - сказал Слусарь на брифинге.

С инициативой импичмента может выступить не менее одной трети из 101 депутата, по их требованию глава государства должен предоставить разъяснения по выдвинутым против него обвинениям. Если будет доказано совершение тяжких деяний, он может быть отстранен от должности голосами двух третей из 101 депутата. В настоящее время у поддерживающей президента Партии социалистов 37 мест, что составляет более трети. Если инициативу об импичменте утвердит парламент, то в течение 30 дней необходимо инициировать референдум об отставке главы государства.