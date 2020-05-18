{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер-министр Лесото Томас Табане подал в отставку

При этом он не уточнил, когда решение об отставке вступает в силу

ПРЕТОРИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Королевства Лесото Томас Мотсоахе Табане объявил в понедельник о своей отставке с поста главы правительства. Об этом сообщило AFP.

"Я решил объявить лично, что покидаю должность премьер-министра, - заявил Табане журналистам, собравшимся перед его домом. - Я хочу, чтобы вы это услышали от меня, а не от других". Однако он не уточнил, когда именно его решение об отставке вступает в силу.

В Лесото 11 мая была создана новая правящая коалиция, которая выдвинула на пост главы правительства министра финансов Моэкетси Мажоро. 22 мая на сессию соберется парламент королевства с тем, чтобы утвердить нового премьера. Полиция Лесото ведет против нынешнего премьер-министра страны Томаса Мотсоахе Табане дело о его возможной причастности к убийству своей первой жены.

Королевство Лесото, расположенное на юге Африки, является конституционной монархией. Король назначает премьер-министра страны, который является лидером политической партии или коалиции, опирающейся на большинство в нижней палате парламента. Томас Мотсоахе Табане занял пост главы правительства летом 2017 года.

Теги
ЛесотоТабане, Томас
Реклама на ТАСС
Минюст США подтвердил связь "Аль-Каиды" с убийцей троих человек на авиабазе ВМС во Флориде
В декабре саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани убил троих на территории авиабазы Пенсакола
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС