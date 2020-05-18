Премьер-министр Лесото Томас Табане подал в отставку

ПРЕТОРИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Королевства Лесото Томас Мотсоахе Табане объявил в понедельник о своей отставке с поста главы правительства. Об этом сообщило AFP.

"Я решил объявить лично, что покидаю должность премьер-министра, - заявил Табане журналистам, собравшимся перед его домом. - Я хочу, чтобы вы это услышали от меня, а не от других". Однако он не уточнил, когда именно его решение об отставке вступает в силу.

В Лесото 11 мая была создана новая правящая коалиция, которая выдвинула на пост главы правительства министра финансов Моэкетси Мажоро. 22 мая на сессию соберется парламент королевства с тем, чтобы утвердить нового премьера. Полиция Лесото ведет против нынешнего премьер-министра страны Томаса Мотсоахе Табане дело о его возможной причастности к убийству своей первой жены.

Королевство Лесото, расположенное на юге Африки, является конституционной монархией. Король назначает премьер-министра страны, который является лидером политической партии или коалиции, опирающейся на большинство в нижней палате парламента. Томас Мотсоахе Табане занял пост главы правительства летом 2017 года.