В Бельгии началась вторая фаза снятия карантинных мер

БРЮССЕЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Бельгия в понедельник приступила ко второй фазе отмены карантинных мер, которые были введены в стране 14 марта в связи с пандемией коронавируса. С этого момента, в частности, открыты музеи, отдельные предприятия сферы услуг, включая парикмахерские и салоны красоты.

Кроме того, с понедельника заработали коммунальные службы, контролирующие правила парковки автомобилей по стране. С 14 марта можно было оставить транспортное средство в любом парковочном месте и не платить, никто не проверял.

С понедельника также разрешены частные вечеринки с небольшим количеством участников. Кроме этого, до 30 человек теперь могут присутствовать на свадьбах и похоронах.

Фазы снятия карантина

Процесс отмены карантина, который начался в Бельгии 4 мая, разделен на четыре фазы и займет по меньшей мере четыре месяца. Так, с 4 мая были лишь слегка ослаблены ограничения на перемещения граждан, в частности разрешено совершать пробежки и заниматься спортом на улице по двое. С 11 мая были открыты все непродовольственные магазины. С этого момента разрешены встречи членов семей, живущих отдельно друг от друга.

Ношение масок, в том числе самодельных, является обязательным начиная с 4 мая в общественных местах, где невозможно поддержание социальной дистанции в 1,5 метра, в частности в общественном транспорте, для всех лиц старше 12 лет.

Третья фаза стартует не раньше 8 июня. Тогда возможно открытие ресторанов. По словам премьер-министра королевства Софи Вильмес, открытие кафе и баров произойдет позднее, поскольку в этих заведениях сложнее гарантировать необходимую дистанцию между посетителями. Премьер допустила, что бельгийцам к этому моменту разрешат поездки по стране, например в курортные зоны на побережье Северного моря или в лесном массиве Арденн. Она затруднилась сказать, когда отпуск за границей вновь станет возможен.

Массовые мероприятия, фестивали и концерты разрешат не ранее 31 августа - на четвертой фазе отмены карантина, которая пока еще не разработана. Вильмес усомнилась в том, что 21 июля в Бельгии сможет состояться празднование Дня присяги короля, когда традиционно проводятся военный парад в Брюсселе и массовые гулянья по всей стране.

На сегодняшний день в Бельгии коронавирусом заразились более 55 тысяч человек, более 9 тыс. умерли. Население королевства составляет 11,5 млн человек.