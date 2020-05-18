Генпрокуратура Молдавии не подтверждает подлинность записи встречи Додона с Плахотнюком

КИШИНЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура Молдавии попросила автора компрометирующей президента страны Игоря Додона публикации обратиться в органы с заявлением, чтобы инициировать расследование. Так пресс-служба ведомства в понедельник прокомментировала действия депутата парламента Юрия Реницэ, который опубликовал якобы скрытую видеозапись встречи Додона с олигархом Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года.

Ранее в понедельник Реницэ представил видеозапись встречи Додона с бежавшим из страны бывшим председателем Демократической партии (ДПМ), олигархом Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. По утверждению парламентария, олигарх пытался передать президенту пакет, в котором якобы были деньги.

"Если заявители действительно хотят юридических последствий и делают это не только ради пиара или в интересах определенных групп, то они должны обращаться в соответствующие органы согласно уголовно-процессуальному кодексу. <...> Реницэ не подавал жалоб. Прокуратура не может инициировать дело только на основании опубликованной видеозаписи, так как не знает, насколько она правдива, в каком контексте сделана, и другие детали", - говорится в сообщении.