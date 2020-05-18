Порошенко стал лидером "рейтинга недоверия" украинцев

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Жители Украины назвали бывшего президента страны и лидера парламентской партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко политиком, которому они доверяют меньше всего. Это следует из опубликованного в понедельник отчета социологической группы "Рейтинг" о результатах опроса общественного мнения.

По данным исследования, Порошенко не доверяют 76% респондентов. На втором месте в антирейтинге оказалась лидер партии "Батькивщина", бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, ей не доверяют 72% опрошенных. Третье место занял лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, 61% опрошенных отказали ему в доверии.

Опрос социологическая группа "Рейтинг" проводила 12-13 мая 2020 года во всех областях страны. Было опрошено 3 тыс. респондентов.