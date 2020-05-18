{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порошенко стал лидером "рейтинга недоверия" украинцев

На втором месте оказалась лидер партии "Батькивщина", бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Жители Украины назвали бывшего президента страны и лидера парламентской партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко политиком, которому они доверяют меньше всего. Это следует из опубликованного в понедельник отчета социологической группы "Рейтинг" о результатах опроса общественного мнения.

По данным исследования, Порошенко не доверяют 76% респондентов. На втором месте в антирейтинге оказалась лидер партии "Батькивщина", бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, ей не доверяют 72% опрошенных. Третье место занял лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, 61% опрошенных отказали ему в доверии.

Опрос социологическая группа "Рейтинг" проводила 12-13 мая 2020 года во всех областях страны. Было опрошено 3 тыс. респондентов.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичТимошенко, Юлия Владимировна
Реклама на ТАСС
Молния
Барр: расследование Минюста США не приведет к уголовному делу в отношении Обамы и Байдена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС