{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

ООН призывает Россию и США к диалогу по Сирии

Выстраивание доверия между международными игроками и сирийцами остается принципиально важным для разблокирования прогресса, указал спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал Россию и США к продолжению диалога по сирийской проблематике.

"Я хочу подчеркнуть, что возобновление полноценного международного сотрудничества, выстраивание доверия между международными игроками и сирийцами остается принципиально важным для разблокирования прогресса", - сказал он в понедельник, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции.

"Я считаю, что российско-американский диалог играет в этом ключевую роль, и я призываю продолжать его", - добавил Педерсен. При этом он выразил мнение, что усилия астанинского формата (Россия, Иран, Турция) и так называемой малой группы по Сирии (Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, США, Франция) в итоге должны быть объединены под эгидой ООН.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в СирииПедерсен, Гейр
Реклама на ТАСС
Барр: расследование Минюста США не приведет к уголовному делу в отношении Обамы и Байдена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС