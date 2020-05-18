ООН призывает Россию и США к диалогу по Сирии

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал Россию и США к продолжению диалога по сирийской проблематике.

"Я хочу подчеркнуть, что возобновление полноценного международного сотрудничества, выстраивание доверия между международными игроками и сирийцами остается принципиально важным для разблокирования прогресса", - сказал он в понедельник, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции.

"Я считаю, что российско-американский диалог играет в этом ключевую роль, и я призываю продолжать его", - добавил Педерсен. При этом он выразил мнение, что усилия астанинского формата (Россия, Иран, Турция) и так называемой малой группы по Сирии (Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, США, Франция) в итоге должны быть объединены под эгидой ООН.