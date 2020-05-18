Главы МИД 10 стран Евросоюза подписали декларацию за свободу путешествий в ЕС

АФИНЫ, 18 мая. /ТАСС/. Главы МИД Болгарии, Кипра, Испании, Хорватии, Германии, Греции, Италии, Мальты, Португалии и Словении обсудили в понедельник в формате видеоконференции скоординированный подход к восстановлению свободы передвижений и путешествий в ЕС и приняли соответствующую декларацию. Ее распространила пресс-служба МИД Греции.

Министры подчеркнули, что свобода передвижения и путешествий по Европе является фундаментальной частью европейского проекта. "Наша цель - восстановить свободное передвижение всех граждан, будь то в профессиональных, образовательных или просто частных целях, на основе принципов пропорциональности и недискриминации. Однако на фоне нынешней пандемии коронавируса в Европе нужно обеспечить еще больше: свободу путешествовать безопасно внутри ЕС!" - говорится в декларации.

Руководители МИД приветствовали "руководящие принципы, изданные Европейской комиссией 13 мая 2020 года в ее сообщениях о туризме и транспорте в текущем году и в последующий период, поэтапный и скоординированный подход к восстановлению свободы передвижения и отмене внутреннего пограничного контроля, постепенному восстановлению транспортных услуг и коммуникаций, а также к постепенному возобновлению туристических услуг и применению санитарных протоколов в отелях".

В этом контексте участники видеоконференции договорились о ряде принципов. "Мы считаем, что подход в виде поэтапных шагов, скоординированных и согласованных между государствами-членами ЕС, является наилучшим способом постепенной нормализации трансграничных поездок. Ключевым будет изучение способов разрешить поездки, избегая при этом того, что риск увеличения инфекций выйдет из-под контроля", - говорится в декларации.

Безопасность поездок

"Крайне важно обеспечить, чтобы наши граждане не просто могли свободно путешествовать по Европе, но и могли безопасно вернуться домой. Таким образом, нам необходимо тесно координировать действия в отношении условий отмены ограничительных мер и карантина и восстановления транспортных услуг. В этом контексте также будет важно выработать общее понимание стандартов и процедур, связанных со здоровьем", - подчеркнули министры.

Они полагают, что восстановление свободы трансграничных перемещений может быть достигнуто постепенно при условии, что текущие позитивные тенденции продолжат приводить к сопоставимым эпидемиологическим ситуациям в странах происхождения и назначения. Возобновление работы пограничных переходов, включая условия труда находящихся в этих пунктах сотрудников, заслуживает особого внимания, отметили главы МИД.

"Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер предосторожности с целью защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Мы считаем, что это важный элемент для восстановления общественного доверия к безопасности путешествий. Мы также призываем наших граждан продолжать внимательно следить за информацией в области здравоохранения, предоставляемой в их распоряжение соответствующими национальными и европейскими властями", - говорится в декларации.

"Несмотря на то, что в настоящее время ситуация с пандемией коронавируса продолжает различаться в разных странах, нашей общей целью является как можно более тесная координация нашего подхода среди европейских партнеров с целью восстановления свободы передвижения и безопасного передвижения в ближайшем будущем", - заключили главы МИД.

Рекомендации Брюсселя

Страны - члены Евросоюза должны приступить к постепенному снятию ограничений по перемещению граждан и резидентов сообщества в преддверии летних каникул, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК) об общих руководящих принципах и рекомендациях для туризма и транспорта, распространенном 13 мая в Брюсселе. Так, Еврокомиссия рекомендует открыть сначала границы между государствами Евросоюза, которые имеют похожую эпидемиологическую ситуацию, то есть где распространение коронавируса нового вида находится под контролем. Что касается внешних границ, то об их открытии речи пока не идет.

В настоящее время по рекомендации Еврокомиссии границы стран - членов Евросоюза - как внутренние, так и внешние - должны оставаться закрытыми до 15 июня.