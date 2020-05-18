Зеленский инициировал создание рабочей группы по делам крымских татар

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание в структуре офиса главы государства отдельной группы, которая возьмет на себя работу с крымскими татарами. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба украинского президента по итогам его встречи с лидерами организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) Рефатом Чубаром и Мустафой Джемилевым.

"Для решения проблемных вопросов крымско-татарского народа Владимир Зеленский инициировал создание рабочей группы в офисе президента, в составе которой будут крымские татары", - говорится в сообщении. Эта группа, по словам президента, будет рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы. Зеленский также заявил, что для активизации усилий Киева в этом контексте на международной арене согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на пост первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Президент подтвердил достигнутую с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом договоренность построить 500 квартир для крымско-татарских переселенцев из Крыма в Херсонской области. Среди других инициатив офиса президента - строительство мечети в Киеве и обустройство "специального хаба" на границе с Крымом для ее комфортного пересечения.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно, президент России 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

На фоне этих событий Украина стала оказывать всяческую поддержку той части крымских татар, которая отказались признать воссоединение Крыма с Россией. Лидеры организации "Меджлис крымско-татарского народа", которая признана экстремистской в апреле 2016 года, были приняты на Украине, а позже стали депутатами Верховной рады. Украина в попытке обосновать свои притязания на Крым на международной арене стала распространять заявления об ущемлении прав этого народа на полуострове.

В Крыму проживают представители 175 национальностей. Большинство - 65% - составляют русские, украинцы - 15,7%, крымские татары - 12%. После воссоединения крымско-татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным. Президент России Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от репрессий.