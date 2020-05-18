В Минюсте США заявили, что их расследование не приведет к делу в отношении Обамы и Байдена

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Проводимая спецпрокурором США Джоном Даремом проверка обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за избирательным штабом нынешнего президента Дональда Трампа и приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году не приведет к уголовному делу в отношении экс-главы государства Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр.

Его попросили прокомментировать высказывания Трампа, который обвинял Обаму, а также Байдена в "крупнейшем политическом преступлении" в истории США, которое связано с разбирательством Дарема. "Основываясь на информации, которая у меня есть на сегодняшний день, я не ожидаю, что работа Дарема приведет к уголовному делу в отношении кого-либо из этих двоих", - подчеркнул Барр, который и попросил ранее спецпрокурора начать данную проверку.

"Наша обеспокоенность по поводу совершения возможного преступления связана главным образом с другими, - добавил министр. - Происходившее с [нынешним] президентом на выборах 2016 года и на протяжении первых двух лет работы его администрации было отвратительно. Это была жестокая несправедливость, и она стала беспрецедентной в американской истории".

"Правоохранительные органы и разведывательный аппарат этой страны участвовали в продвижении ложного и совершенно безосновательного "российского сговора" против президента", - считает Барр. По его словам, речь в расследовании Дарема "не идет о мести".

"Мы не собираемся снижать стандарты только для достижения результата", - заключил министр.

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц в декабре 2019 года опубликовал итоги расследования обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. Он в том числе выявил 17 существенных ошибок при получении санкции на ведение наблюдения за бывшим советником предвыборного штаба Картером Пейджем. Санкции давались на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), положения которого Трамп неоднократно критиковал. Дарем, ведущий по поручению Барра с мая прошлого года собственную проверку обстоятельств слежки, сообщил, что не разделяет определенные выводы Хоровитца.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели наблюдение за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры.