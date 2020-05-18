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В Минюсте США заявили, что их расследование не приведет к делу в отношении Обамы и Байдена

Генпрокурор Уильям Барр прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Барака Обамы и Джо Байдена. По мнению Трампа, они связаны с расследованием "российского вмешательства"

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Проводимая спецпрокурором США Джоном Даремом проверка обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за избирательным штабом нынешнего президента Дональда Трампа и приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году не приведет к уголовному делу в отношении экс-главы государства Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр.

Его попросили прокомментировать высказывания Трампа, который обвинял Обаму, а также Байдена в "крупнейшем политическом преступлении" в истории США, которое связано с разбирательством Дарема. "Основываясь на информации, которая у меня есть на сегодняшний день, я не ожидаю, что работа Дарема приведет к уголовному делу в отношении кого-либо из этих двоих", - подчеркнул Барр, который и попросил ранее спецпрокурора начать данную проверку.

"Наша обеспокоенность по поводу совершения возможного преступления связана главным образом с другими, - добавил министр. - Происходившее с [нынешним] президентом на выборах 2016 года и на протяжении первых двух лет работы его администрации было отвратительно. Это была жестокая несправедливость, и она стала беспрецедентной в американской истории".

"Правоохранительные органы и разведывательный аппарат этой страны участвовали в продвижении ложного и совершенно безосновательного "российского сговора" против президента", - считает Барр. По его словам, речь в расследовании Дарема "не идет о мести".

"Мы не собираемся снижать стандарты только для достижения результата", - заключил министр.

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц в декабре 2019 года опубликовал итоги расследования обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. Он в том числе выявил 17 существенных ошибок при получении санкции на ведение наблюдения за бывшим советником предвыборного штаба Картером Пейджем. Санкции давались на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), положения которого Трамп неоднократно критиковал. Дарем, ведущий по поручению Барра с мая прошлого года собственную проверку обстоятельств слежки, сообщил, что не разделяет определенные выводы Хоровитца.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели наблюдение за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры.

Теги
Обама, БаракСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдБарр, Уильям
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