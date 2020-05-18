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Пандемия коронавируса нового типа
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В Турции из-за коронавируса введут комендантский час

Он будет действовать с 23 по 26 мая

АНКАРА, 18 мая. /ТАСС/. Власти Турции вводят комендантский час, который будет действовать с 23 по 26 мая, в рамках борьбы с распространением коронавируса в республике. Об этом сообщил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

"23, 24, 25 и 26 мая во всех провинциях будет введен запрет на выход из домов. В 15 наших провинциях еще на 15 дней продлевается запрет на въезд и выезд. 24 мая в период с 14:00 до 20:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) на улицу смогут выйти наши жители старше 65 лет", - сказал турецкий лидер в обращении к нации, пояснив, что ограничения вводятся в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фит (Ураза-Байрам).

Кроме того, Эрдоган также анонсировал открытие мечетей в стране.

"29 мая вместе с пятничной молитвой мы открываем для поклонений те мечети, которые соответствуют требованиям", - заявил президент Турции. По его словам, детские сады откроются с 15 июня, а школы возобновят свою работу в сентябре.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 150 тыс., умер 4 171 человек, выздоровели 111 577.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия коронавируса нового типа
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