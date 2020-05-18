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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Пакистан обвинил Индию в нарушении режима прекращения огня на линии контроля в Кашмире

В результате стрельбы 17 мая серьезные ранения получил житель сектора Хкуиратт, утверждают в Исламабаде

ИСЛАМАБАД, 18 мая. /ТАСС/. МИД Пакистана выразил Индии протест, заявив о нарушении условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

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"Высокопоставленный дипломат посольства Индии в Исламабаде был вызван [в МИД Пакистана], где ему был выражен решительный протест в связи с нарушением режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля", - отмечается в заявлении. "В результате стрельбы 17 мая серьезные ранения получил житель сектора Хкуиратт", - утверждают во внешнеполитическом ведомстве.

"Только в 2020 году Индия нарушила режим прекращения огня 1081 раз, - говорится в коммюнике. "Подобные необдуманные действия явно нарушают соглашение о прекращении огня от 2003 года и полностью игнорируют права человека, а также представляют собой угрозу региональному миру и безопасности, - утверждает МИД Пакистана. - Индийская сторона должна уважать соглашение о прекращении огня".

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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