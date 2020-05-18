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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Семьи жертв крушения украинского самолета подали иски в судебные органы в Иране

Родственники погибших пассажиров обратились в Судебно-юридическую организацию вооруженных сил республики

ТЕГЕРАН, 18 мая. /ТАСС/. Семьи пассажиров, погибших в результате крушения украинского самолета в Тегеране, подали иски в Судебно-юридическую организацию Вооруженных сил Ирана. Об этом заявил в понедельник ее руководитель Шокролла Бахрами.

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"Множество семей погибших подали иски в Судебно-юридическую организацию вооруженных сил", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация IRIB. Бахрами добавил, что "организация является органом по рассмотрению жалоб в рамках этого процесса".

По его словам, "несколько групп экспертов занимаются расследованием различных аспектов этой катастрофы".

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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