Пентагон: военные США не имеют никакого отношения к попытке вторжения в Венесуэлу

Кризис на Украине

Депутат Рады сообщил, что СБУ открыла дело о госизмене в отношении Ермака и Кучмы

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 11 марта договорились создать консультативный совет в составе политической подгруппы. В Киеве это решение многие встретили критикой

Читать полностью