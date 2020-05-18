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Политический кризис в Венесуэле

Пентагон: военные США не имеют никакого отношения к попытке вторжения в Венесуэлу

Вашингтон выступает за демократический переход в этой стране, указал глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. США не имеют никакого отношения к попытке вторжения в Венесуэлу, Вашингтон выступает за демократический переход в этой стране дипломатическими методами. Об этом заявил в понедельник глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер в ходе видеоконференции, организованной Международным университетом Флориды.

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"Южное командование, правительство США не имеют никакого отношения к этому событию", - сказал адмирал, отвечая на соответствующий вопрос.

"США и еще 67 стран едины в [понимании] абсолютной необходимости демократического перехода в Венесуэле. Наша позиция неизменна: добиваться демократического перехода, используя экономическое и дипломатическое давление", - отметил Фоллер.

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СШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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