Пентагон: военные США не имеют никакого отношения к попытке вторжения в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. США не имеют никакого отношения к попытке вторжения в Венесуэлу, Вашингтон выступает за демократический переход в этой стране дипломатическими методами. Об этом заявил в понедельник глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер в ходе видеоконференции, организованной Международным университетом Флориды.
"Южное командование, правительство США не имеют никакого отношения к этому событию", - сказал адмирал, отвечая на соответствующий вопрос.
"США и еще 67 стран едины в [понимании] абсолютной необходимости демократического перехода в Венесуэле. Наша позиция неизменна: добиваться демократического перехода, используя экономическое и дипломатическое давление", - отметил Фоллер.