Белый дом: Китай должен заплатить пострадавшим от пандемии странам больше $2 млрд

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Сумма в $2 млрд, которую Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от нового коронавируса странам, должна быть больше. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота.

"Обязательство КПК (Коммунистической партии Китая - прим. ТАСС) в размере $2 млрд - знак, призванный отвлечь от призывов все большего числа стран, требующих ответственности за невыполнение китайским правительством своих обязательств <...> говорить правду и предупреждать мир о случившемся", - считает Эллиот.

"Как источник вспышки Китай несет особую ответственность с тем, чтобы заплатить больше и давать больше", - добавил он. По данным руководителя пресс-службы СНБ, "Соединенные Штаты выделили $10,2 млрд на глобальные меры по реагированию на [вызываемое новым коронавирусом заболевание] COVID-19".

Как заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд. По словам Си Цзиньпина, Пекин будет уделять особо пристальное внимание тому, чтобы необходимую помощь получили развивающиеся государства.