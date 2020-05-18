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Посла Франции вызвали в МИД Мадагаскара из-за планов по поводу спорных островов

Кристофу Бушару "высказаны жесткие возражения относительно данного проекта со стороны Мадагаскара"

ПРЕТОРИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Посол Франции на Мадагаскаре был вызван в понедельник в МИД островного государства на востоке Африки, где ему заявили о несогласии с планами Парижа создать национальный заповедник на островах Эпарс, большинство из которых расположено в Мозамбикском проливе. Об этом сообщило AFP.

"Посол Франции Кристоф Бушар вызван в МИД, ему были высказаны жесткие возражения относительно данного проекта со стороны Мадагаскара", - заявил на пресс-конференции в столице страны Антананариву министр иностранных дел Джакоба Лива Тендразанаривелу.

Мадагаскар оспаривает суверенитет Франции над этими в большинстве своем необитаемыми островами, которые входят в состав Французских Южных и Антарктических территорий. Только пять среди двух десятков островов приспособлены для временного пребывания специалистов и ученых.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2019 году объявил, что один из островов Эпарс - Гран Глорьез получит в текущем году статус национального природного заповедника.

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МадагаскарФранция
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