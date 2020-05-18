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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп сообщил, что США сделают важное заявление о вакцине от коронавируса

По словам президента США, "в плане терапии и вакцин достигнут огромный прогресс"

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты опубликуют важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп на встрече в Белом доме с представителями ресторанного бизнеса и промышленности.

"Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс, - сказал он. - Грядут большие объявления".

В начале мая Трамп сообщил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца 2020 года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вашингтонская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года. Одновременно он подчеркнул, что власти не могут гарантировать это.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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