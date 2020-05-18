Правительство Украины разрешит работу метро и детских садов с 25 мая

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Украины в рамках второго этапа смягчения карантинных мер с 25 мая разрешит работу метро и детских садов. Об этом заявил в понедельник глава правительства страны Денис Шмыгаль.

"С 25 числа, то есть мы берем еще время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садов и метрополитена", - сказал он в эфире украинского телеканала ICTV. Премьер-министр уточнил, что фактически по согласованию с местными властями их работу будут возобновлять там, где позволит эпидемическая ситуация.

Шмыгаль подтвердил информацию, что начало второго этапа смягчения карантинных мер запланировано на 22 мая, соответствующее решение рассмотрят на заседании правительства 20 мая. В частности, планируют разрешить работу городского и пригородного общественного транспорта, проведение спортивных мероприятий, службы в религиозных учреждениях.

При этом начало третьего этапа снятия карантинных мер запланировано на 1 июня, но зависит от показателей заболеваемости. В частности, в июне может быть возобновлено междугородное пассажирское сообщение. Премьер-министр также предположил, что авиасообщение в стране, в том числе международное, может возобновиться в июне.

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 18 616 человек, число летальных случаев - 535, выздоровели 5 276 пациентов. Первый случай коронавируса в стране зафиксирован 3 марта. До 22 мая действует карантин, однако 11 мая начался первый этап ослабления ограничительных мер.