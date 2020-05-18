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Политический кризис в Венесуэле

Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в подготовке вторжения в страну

Лидер оппозиции, как утверждает министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, просит "враждебные иностранные правительства вмешаться в дела Венесуэлы"

БОГОТА, 18 мая. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обращался к главам иностранных государств с просьбой об осуществлении военного вторжения в Венесуэлу. Об этом в понедельник сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес во время выступления в Каракасе.

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"Хуан Гуайдо продвигает идею вооруженного вторжения в Венесуэлу и просит враждебные иностранные правительства вмешаться [в дела Венесуэлы]", - сказал Родригес, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Министр добавил, что оппозиционер также вступил в союз с преступниками и наркоторговцами Колумбии и Венесуэлы.

Теги
КолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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