Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в подготовке вторжения в страну

БОГОТА, 18 мая. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обращался к главам иностранных государств с просьбой об осуществлении военного вторжения в Венесуэлу. Об этом в понедельник сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес во время выступления в Каракасе.

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"Хуан Гуайдо продвигает идею вооруженного вторжения в Венесуэлу и просит враждебные иностранные правительства вмешаться [в дела Венесуэлы]", - сказал Родригес, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Министр добавил, что оппозиционер также вступил в союз с преступниками и наркоторговцами Колумбии и Венесуэлы.