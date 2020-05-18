Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался в понедельник, что принимает гидроксихлорохин для профилактики нового коронавируса. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он сообщил, что врач разрешил ему принимать этот противомалярийный препарат.

"Я принимаю гидроксихлорохин, прямо сейчас. Я принимаю по таблетке в день, - отметил президент. - Я бы сказал вам это три-четыре дня назад, но вы меня не спрашивали". Он подчеркнул, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день. Анализы пока дают отрицательный результат.

Трамп сначала заявил, что принимает гидроксихлорохин "уже несколько недель", а потом уточнил, что речь идет о полутора неделях. По словам главы государства, он получает "очень много позитивных откликов" об этом препарате. Он рассказал, что задал вопрос врачу при Белом доме, и тот был не против того, чтобы Трамп принимал препарат, который еще называют плаквенилом. Президент подчеркнул, что принимает препарат, "как и многие другие врачи и медсестры, в качестве профилактики". Он добавил, что в этих целях также использует цинк. "Пока со мной все в порядке. Я все еще с вами", - указал Трамп.

При этом в апреле управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США предостерегло соотечественников от употребления гидроксихлорохина вне больниц из-за побочных эффектов в виде возможных проблем с сердечно-сосудистой системой.