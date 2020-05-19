Нетаньяху заявил, что продолжит с Путиным работу по укреплению стабильности в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поздравительную телеграмму в связи с формированием им нового израильского правительства и заявил о готовности к продолжению совместной работы по укреплению стабильности в регионе.

"Спасибо вам, мой друг президент России Владимир Путин. Мы продолжим совместную работу по укреплению стабильности в регионе", - написал Нетаньяху в понедельник в Twitter на русском языке. 17 мая он привел к присяге 35-е правительство Израиля, которое стало пятым в его карьере и четвертым подряд с 2009 года.

17 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ направил поздравительную телеграмму Нетаньяху по случаю его вступления в должность премьера на очередной срок. В ней Путин выразил надежду на то, что новый кабинет министров еврейского государства "продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества" между двумя странами.