CNN: Помпео отказался содействовать расследованию о продаже Эр-Рияду оружия из США

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео ранее отказался содействовать в проведении расследования продажи американских вооружений Саудовской Аравии, начатого Стивеном Лиником, которого американский лидер Дональд Трамп на прошлой неделе решил уволить с должности генерального инспектора Госдепартамента. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

Он приводит заявление председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк). Законодатель сообщил, что по его запросу Линик проводил расследование продажи Вашингтоном партии оружия на сумму $8 млрд властям Саудовской Аравии. По словам Энгела, администрация Трампа в 2019 году объявила о введении чрезвычайного положения, чтобы избежать необходимости согласовывать продажу этих вооружений с Конгрессом США. Энгел полагает, что в данном случае могли быть допущены нарушения, в том числе со стороны Помпео.

По сведениям источников телеканала в Конгрессе США, Помпео отказался от встречи с Лиником, который намеревался задать ему вопросы в рамках указанного расследования, - когда именно, не уточняется. В публикации отмечается, что госсекретарь США не стал содействовать проведению данного разбирательства. Линик был близок к его завершению, уточнил Энгел.

Помпео в опубликованном в понедельник интервью газете The Washington Post заявил, что рекомендовал уволить Линика, потому что тот не выполнял свою работу должным образом. Руководитель Госдепартамента не привел подробностей.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 17 мая в интервью телекомпании CBS выразила мнение, что решение Трампа уволить Линика может быть незаконным, если оно было вызвано желанием отомстить ему. О своем намерении снять Линика с должности Трамп сообщил в письме, направленном Пелоси 15 мая. Согласно законодательству, администрация должна уведомлять Конгресс за 30 дней о снятии с должности инспекторов, выполняющих надзорные функции при ведомствах.