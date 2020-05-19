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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп считает, что Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса

Распространение вируса можно было остановить на ранней стадии, полагает президент США

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса в мире. С таким утверждением выступил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Да, Китай должен понести ответственность за то, что сделал, - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме. - Они нанесли ущерб всему миру".

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"Китай преподнес нам замечательный подарок, [вирус] пришел из Китая, распространился в Европе, появился также и в США, - отметил президент. - Весь мир заразился этой ужасной вещью".

По мнению главы Белого дома, распространение вируса можно было остановить на ранней стадии. "Это можно было предотвратить, остановить на ранней стадии", - считает он. Как утверждал Трамп, Китай не дал вирусу распространиться внутри страны, но дал ему уйти в Европу и США.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились около 4,7 млн человек, свыше 317 тысяч умерли.

США обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В свою очередь, в Пекине выразили сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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