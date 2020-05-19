Трамп подтвердил, что Помпео просил его уволить генерального инспектора Госдепартамента

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил в понедельник, что госсекретарь Майкл Помпео рекомендовал ему уволить генерального инспектора Госдепартамента Стивена Линика.

"Я даже никогда о нем не слышал, но меня попросил Госдеп, Майк [Помпео]. <...> Я только что избавился от него. <...> Я был рад сделать это", - сказал глава вашингтонской администрации журналистам в Белом доме во время встречи с представителями ресторанного бизнеса и промышленности. "Никогда о нем не слышал, но они попросили меня уволить его. Как президент я имею абсолютное право [его] уволить. Я спросил, кто его назначил. Мне сказали, что это был [бывший] президент [США Барак] Обама. Я сказал, что уволю его", - добавил Трамп.

О своем намерении снять Линика с должности Трамп сообщил в письме, направленном спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 15 мая. Согласно законодательству, администрация должна уведомлять Конгресс за 30 дней о снятии с должности инспекторов, выполняющих надзорные функции при ведомствах. 16 мая агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что уволить Линика рекомендовал госсекретарь, а президент дал на это согласие.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) сообщил о том, что намерен детально изучить обстоятельства увольнения Линика. По словам Энгела, законодатели предполагают, что Помпео рекомендовал снять Линика с занимаемой должности в связи с тем, что "генеральный инспектор открыл расследование относительно злоупотреблений самого госсекретаря".

В свою очередь телекомпания Эн-би-си 17 мая со ссылкой на источники сообщила, что уволенный генинспектор проверял, как Помпео обращался с подчиненными. Одно из разбирательств, по данным Эн-би-си, касается некоего помощника в аппарате Госдепартамента, которого начальник внешнеполитического ведомства вынуждал выполнять его личные поручения, выходящие за рамки прямых служебных обязанностей. В том числе речь идет о выгуле собаки, заказе столика в ресторанах для Помпео с супругой и доставке вещей из химчистки.

Помпео в опубликованном в понедельник интервью газете "Вашингтон пост" заявил, что рекомендовал уволить генерального инспектора не из-за желания отомстить ему, а потому, что Линик не выполнял свою работу должным образом. Трамп при этом в понедельник вступился за госсекретаря. "Вы хотите сказать, что в отношении него ведется расследование, потому что кто-то выгуливал его собаку? Не знаю. Мне не кажется, что это столь важно. <...> Он отличный человек. <...> Может, он занят, может, он вел переговоры с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном о ядерном оружии и поэтому попросил погулять с его собакой", - сказал президент.