{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Помпео в разговоре с Чавушоглу поблагодарил Турцию за помощь США в борьбе с пандемией

Также стороны обсудили усилия НАТО в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу поблагодарил Анкару за помощь в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, в том числе возвращение турецких и американских граждан в родные страны, взаимодействие в обеспечении цепей поставок, а также усилия НАТО в борьбе с пандемией. Госсекретарь Помпео поблагодарил Турцию за щедрую передачу средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели состояние двусторонних отношений, затронув, в частности, вопросы, связанные с экономикой и безопасностью.

Теги
СШАТурцияПомпео, Майкл (Майк)Чавушоглу, МевлютПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
WP: Израиль причастен к кибератаке на иранский порт Шахид-Раджаи
Работа порта 9 мая была нарушена в связи с тем, что регулирующие судоходство компьютеры неожиданно вышли из строя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС