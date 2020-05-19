Бывший боевик рассказал, что террористы изымают до 90% гуманитарной помощи в Сирии

ПАЛЬМИРА /Сирия/, 19 мая. /ТАСС/. Беженцы в лагере Эр-Рукбан на территории Сирии получают лишь 10% предназначенной для них гуманитарной помощи, а остальное пускают в продажу террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), подконтрольные американским военным. Об этом сообщил российским журналистам бывший командир боевиков, которые перешли на сторону сирийской армии, 34-летний Абу Хамзи.

Ранее группа экстремистов, проходивших обучение на военной базе США в Эт-Танфе на границе с Иорданией, сбежала и сдалась правительственным силам. Тогда под покровом ночи целое подразделение бросило опорный пункт, на котором несло службу. Боевики погрузились на пикапы и взяли с собой оружие и провиант. Во время перехода на сторону регулярной армии они были атакованы подконтрольными США радикалами и потеряли три автомобиля. Вырваться смогли 27 человек. Беглецов американские инструкторы готовили для осуществления диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах, а также терактов на территории, контролируемой властями Сирии.

"Да это у боевиков ИГ еда с наклейками [Детского фонда ООН] ЮНИСЕФ <...>. Они торговали ею. Сначала эти продукты выбрасывали за насыпью, а [незаконные] вооруженные формирования забирали их, загружали в машины и отправляли неизвестно куда <...>. Только 10% [помощи] получают беженцы", - рассказал Абу Хамзи.

Он уточнил, что видел на базе в Эт-Танфе группу из 30-40 членов ИГ, которых тренировали военнослужащие США. Причем некоторых из радикалов периодически отпускали по неизвестным причинам, они могли "двигаться, куда хотят". Кроме того, Абу Хамзи сообщил, что ряд террористов, которых он лично ловил, когда охранял лагерь Эр-Рукбан, и передавал американцам, видел потом освобожденными и работающими на военных США.

Собеседник поведал и о том, как сам стал боевиком. До начала войны в Сирии он жил в городе Эс-Сувейда, являющемся административным центром одноименной провинции, где разводил овец. Когда туда пришли боевики ИГ, Абу Хамзи вместе с товарищами решил бежать. Однако уйти с территории, где хозяйничали экстремисты, им не удалось, и Абу Хамзи, чтобы сохранить свою жизнь, пришлось сотрудничать с группировкой "Джейш Ахрар аль-Ашаир". Затем его отправили на обучение в Иорданию, после чего перевели в Эр-Рукбан и сказали, что теперь он будет "воевать против ИГ с этой стороны".