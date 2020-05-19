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Бывший боевик рассказал, что военные США в Сирии активно сотрудничают с террористами

Один из капитанов США посвящал сирийцев в тонкости работы с американскими пулеметами

ПАЛЬМИРА /Сирия/, 19 мая. /ТАСС/. Американские военные, работающие на базе Эт-Танф в Сирии, активно взаимодействуют с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и считают себя хозяевами земли, на которой находятся. Об этом сообщил российским журналистам бывший командир группы боевиков, сбежавших из Эт-Танфа и перешедших на сторону сирийской армии, Абу Хамзи.

"Американцы считают, что это их земля. Они как короли там. Капитан Майк, да все они там одинаковые <...>. Они сотрудничают с боевиками ИГ. Они работали с членами ИГ, <...> они и сейчас обучают их и работают с ними", - рассказал Абу Хамзи.

Капитан Майк, которого он упомянул, был его инструктором. Абу Хамзи отзывается о нем хорошо, потому что американец был "постоянно веселый". Кроме того, по словам беглеца, инструктор "ничего не знает" о том, какое применение кураторы из США нашли боевикам, "он только умеет пользоваться оружием" и учит, как обращаться с ним. В частности, капитан посвящал сирийца в тонкости работы с американскими пулеметами 40-го и 50-го калибров.

Абу Хамзи также поведал, что его инструктор ездил на автомобиле Hummer, в то время как боевиков американцы снабжают пикапами Toyota Land Cruiser. Причем если раньше поставлялись модели с 6-цилиндровыми двигателями, то теперь с 8-цилиндровыми. Такие машины получают далеко не все, их выдают только командирам-опорникам. Сам командир должен находиться на переднем пассажирском сиденье, а сзади располагается охрана.

Ранее группа экстремистов, проходивших обучение на военной базе США в Эт-Танфе на границе с Иорданией, сбежала и сдалась сирийским правительственным силам. Тогда под покровом ночи целое подразделение бросило опорный пункт, на котором несло службу. Боевики погрузились на пикапы и взяли с собой оружие и провиант. Во время перехода на сторону регулярной армии они были атакованы подконтрольными США радикалами и потеряли три автомобиля. Вырваться смогли 27 человек. Беглецов американские инструкторы готовили для осуществления диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах, а также терактов на территории, контролируемой властями Сирии.

Теги
СШАСирия
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