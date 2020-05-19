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Спикер Палаты представителей США раскритиковала планы отправки аппаратов ИВЛ в РФ

Россия вполне может позволить себе заплатить за них, заявила Нэнси Пелоси

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) не считает целесообразной бесплатную передачу американскими властями России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Свою позицию она изложила в понедельник в эфире телеканала CNN.

Пелоси констатировала, что вашингтонская администрация намерена "предоставить России аппараты ИВЛ более чем на $5 млн". "Россия вполне может позволить себе заплатить за эти аппараты", - сказала она.

Говоря о таких планах администрации президента США Дональда Трампа, а также о передаче ею крупной партии вооружений Саудовской Аравии без согласования с Конгрессом, Пелоси отметила: "Они ведут дела несоответствующим образом".

Представитель американской администрации ранее проинформировал ТАСС, что США на безвозмездной основе отправят в РФ 200 аппаратов ИВЛ. Как заявил 17 мая госсекретарь Майкл Помпео, власти США рады, что в состоянии помочь России в борьбе с коронавирусом. Он рассказал, что некоторое оборудование для проведения тестов, а также аппараты ИВЛ "уже в пути". До этого Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что США при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ.

В апреле Россия передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Москва воспользуется предложением Вашингтона о поставке аппаратов ИВЛ, если такая необходимость возникнет.

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