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Пандемия коронавируса нового типа
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Трамп пообещал прекратить членство США в ВОЗ, если она не выполнит их требования

Президент также заявил, что проведенное США расследование деятельности организации подтвердило опасения Вашингтона
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон. В противном случае Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование данной международной структуры и пересмотрят свое членство в ней. Это следует из письма, направленного Трампом директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Президент США опубликовал его в понедельник на своей странице в Twitter.

"Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации", - говорится в послании.

Разбирательства в отношении ВОЗ

Администрация США утверждает, что проведенное ею разбирательство относительно деятельности ВОЗ в связи с пандемией нового коронавируса подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений. 

"14 апреля я приостановил выделение средств ВОЗ до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер организации в связи со вспышкой COVID-19, - отметил Трамп. - Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, которые я озвучивал в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики".

Независимость ВОЗ от Китая

Трамп считает, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует продемонстрировать независимость от Китая, а также оперативно провести реформы. 

"Ясно, что неоднократные ошибки, допущенные вами и вашей организацией в связи с пандемией [нового коронавируса], обошлись миру чрезвычайно дорого. Единственный возможный дальнейший шаг для ВОЗ состоит в том, чтобы, если она способна, на деле продемонстрировать независимость от Китая, - полагает Трамп. - Моя администрация уже начала консультации с вами относительно того, как реформировать организацию. Однако действия нужно предпринять быстро".

 

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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