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В МИД Японии в ежегодном докладе назвали южную часть Курил японской территорией

В нем также напомнили, что мирный договор с Россией может быть заключен только после решения вопроса о принадлежности островов

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии" вновь упомянуло о своей позиции, согласно которой Токио имеет право претендовать на "северные территории", как здесь называют южные острова Курильского архипелага. Об этом сообщила во вторник газета Sankei.

"Северные территории - это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны", - утверждается в документе. В нем также отмечается, что "мирный договор [с Россией] может быть заключен после решения вопроса о принадлежности четырех островов" южной части Курил.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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