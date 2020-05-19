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В Польше опасаются остаться в августе без избранного президента

По словам канцелярии главы правительства страны Михала Дворчика, 28 июня - "последний срок, в который можно провести выборы для соблюдения всех остальных указанных в законе сроков и обязательств, чтобы после 6 августа у Польши был президент"

ВАРШАВА, 19 мая. /ТАСС/. Очередные президентские выборы в Польше должны пройти в крайнем случае 28 июня, чтобы соблюдался принцип преемственности власти. Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик.

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По его словам, 28 июня - "это последний срок, в который можно провести выборы для соблюдения всех остальных указанных в законе сроков и обязательств, чтобы после 6 августа у Польши был президент". "Проведение выборов позднее, если говорить о первом туре, приведет к тому, что после 6 августа не будет избранного президента Польши", - добавил он.

10 мая в Польше должны были пройти очередные президентские выборы. Однако из-за пандемии и политических противоречий внутри правящей коалиции и с оппозицией власти не смогли организовать голосование вовремя. В результате Государственная избирательная комиссия объявила выборы несостоявшимися.

Теперь спикер Сейма (нижней палаты парламента) до 24 мая должен назначить новые выборы. Они могут пройти в любое воскресенье в течение 60 дней со дня оглашения. Как ожидается, выборы пройдут в июне или июле.

Сейчас парламент работает над законом о проведении выборов в условиях пандемии по смешанному принципу - с организацией избирательных участков и при помощи почты для находящихся в карантине и всех желающих. В законе содержится положение о том, что ранее зарегистрированные кандидаты смогут продолжить борьбу, а новые желающие - в нее вступить, собрав 100 тыс. подписей в свою поддержку.

6 июня истекает срок полномочий действующего президента Польши Анджея Дуды, который баллотируется на второй срок на предстоящих выборах. Если в первом туре выборов никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, через две недели должен пройти второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов.

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Польша
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